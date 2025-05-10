Панова вылетела на старте парного турнира в Риме

Российская теннисистка Александра Панова и венгерка Фанни Столлар потерпели поражение на старте парного турнира в Риме.

В матче первого раунда дуэт со счетом 3:6, 1:6 уступил представительнице Филиппин Александре Эале и американке Коко Гауфф, которые теперь сыграют против победительниц встречи Тайра Катерина Грант/Лиза Пигато — Анна Данилина/Ирина Хромачева.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Александра Эала/Коко Гауфф (Филиппины/США, WC) — Александра Панова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия) — 6:3, 6:1