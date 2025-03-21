Теннис
21 марта, 19:15

Панова не сумела выйти во второй круг парного турнира в Майами

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Александра Панова и венгерка Фанни Столлар уступила чешке Катержине Синяковой и американке Тэйлор Таунсенд в первом круге турнира в Майами в парном разряде — 2:6, 1:6.

Игра продолжалась 53 минуты.

Во втором круге Синякова и Таунсенд сыграют с победительницами пары Мария Боузкова/Бетани Маттек-Сэндз (Чехия/США) — Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8?963?700 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1) — Александра Панова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия) — 6:2, 6:1

