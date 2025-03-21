Панова не сумела выйти во второй круг парного турнира в Майами
Российская теннисистка Александра Панова и венгерка Фанни Столлар уступила чешке Катержине Синяковой и американке Тэйлор Таунсенд в первом круге турнира в Майами в парном разряде — 2:6, 1:6.
Игра продолжалась 53 минуты.
Во втором круге Синякова и Таунсенд сыграют с победительницами пары Мария Боузкова/Бетани Маттек-Сэндз (Чехия/США) — Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8?963?700 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1) — Александра Панова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия) — 6:2, 6:1
Новости