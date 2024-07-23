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Сегодня, 20:38

Панова и Сизикова вышли во второй круг турнира в Яссах в парном разряде

Алина Савинова
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Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова обыграли представительницу Аргентины Марию Карле и Элени Христофи из Греции в первом круге парного турнира в Яссах — 7:5, 6:0.

Встреча длилась 1 час 9 минут. Россиянки реализовали 5 брейк-пойнтов из 8, на счету их соперниц — 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Во втором круге турнира Панова и Сизикова сыграют против испано-итальянского дуэта Ивон Кавалье-Реймерс/Аврора Дзантедески.

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Александра Панова/Яна Сизикова (Россия, 2) — Мария Карле/Элени Христофи (Аргентина/Греция) — 7:5, 6:0

Теннис
Яна Сизикова
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