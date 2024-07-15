Панова и Сизикова вышли во второй круг парного турнира в Палермо
Россиянки Александра Панова и Яна Сизикова в первом круге турнира в Палермо обыграли француженку Хлоэ Паке и Дарью Семенистую из Латвии.
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:4). На счету россиянок 2 эйса, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Во втором круге Панова и Сизикова встретятся с победительницами матча Анастасия Аббаньято/Джорджия Педоне (Италия, WC) — Аранча Рус/Ева Веддер (Нидерланды).
Палермо (Италия)
Турнир WTA 35 Palermo Ladies Open
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Александра Панова/Яна Сизикова (Россия, 1) — Хлоэ Паке/Дарья Семенистая (Франция/Латвия) — 6:4, 7:6 (7:4)
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