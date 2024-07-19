Панова и Сизикова вышли в финал парного турнира в Палермо
Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова обыграли Чань Латишу и Чжан Шуай (Тайвань/Китай) в полуфинале турнира в Палермо в парном разряде — 6:4, 4:6, 13:11.
Игра продолжалась 1 час 51 минуту.
В финале россиянки сыграют с Ивон Кавалье-Реймерс и Авророй Дзантедески (Испания/Италия, WC).
Палермо (Италия)
Турнир WTA 35 Palermo Ladies Open
Призовой фонд 232 244 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Александра Панова/Яна Сизикова (Россия, 1) — Чань Латиша/Чжан Шуай (Тайвань/Китай) — 6:4, 4:6, 13:11
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