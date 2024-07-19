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Сегодня, 21:55

Панова и Сизикова вышли в финал парного турнира в Палермо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова обыграли Чань Латишу и Чжан Шуай (Тайвань/Китай) в полуфинале турнира в Палермо в парном разряде — 6:4, 4:6, 13:11.

Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

В финале россиянки сыграют с Ивон Кавалье-Реймерс и Авророй Дзантедески (Испания/Италия, WC).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 35 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Александра Панова/Яна Сизикова (Россия, 1) — Чань Латиша/Чжан Шуай (Тайвань/Китай) — 6:4, 4:6, 13:11

Теннис
Яна Сизикова
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