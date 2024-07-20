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Сегодня, 20:43

Панова и Сизикова выиграли парный турнир в Палермо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова стали победительницами турнира в Палермо в парном разряде.

В финале россиянки обыграли Ивон Кавалье-Реймерс и Аврору Дзантедески (Испания/Италия, WC) - 4:6, 6:3, 10:5. Игра продолжалась 1 час 50 минут.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 35 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Александра Панова/Яна Сизикова (Россия, 1) — Ивон Кавалье-Реймерс/Аврора Дзантедески (Испания/Италия, WC) — 4:6, 6:3, 10:5

Теннис
Яна Сизикова
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