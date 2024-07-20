Панова и Сизикова выиграли парный турнир в Палермо
Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова стали победительницами турнира в Палермо в парном разряде.
В финале россиянки обыграли Ивон Кавалье-Реймерс и Аврору Дзантедески (Испания/Италия, WC) - 4:6, 6:3, 10:5. Игра продолжалась 1 час 50 минут.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 35 Palermo Ladies Open
Призовой фонд 232 244 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Александра Панова/Яна Сизикова (Россия, 1) — Ивон Кавалье-Реймерс/Аврора Дзантедески (Испания/Италия, WC) — 4:6, 6:3, 10:5
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