Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:13

Панова и Синьюнь вышли во второй круг парного турнира в Мадриде

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Александра Панова и Хань Синьюнь из Китая прошли во второй круг парного турнира в Мадриде.

В первом круге они победили Екатерину Горгодзе из Грузии и Надежду Киченок из Украины со счетом 6:4, 4:6, 11:9. Игра продолжалась 1 час 44 минуты.

В следующем раунде Панова и Синьюнь сыграют с Габриэлой Дабровски из Канады и Джулианой Олмос из Мексики.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Хань Синьюнь/Александра Панова (Китай/Россия) — Екатерина Горгодзе/Надежда Киченок (Грузия/Украина) — 6:4, 4:6, 11:9

Теннис
0
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Чех в диком свитере, воронежский Дзюба и помощник Хиддинка: кто рвется в Премьер-лигу из ФНЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грачева вышла во второй круг турнира в Мадриде

Касаткина вышла во второй круг турнира в Мадриде
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости