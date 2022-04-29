Панова и Синьюнь вышли во второй круг парного турнира в Мадриде
Российская теннисистка Александра Панова и Хань Синьюнь из Китая прошли во второй круг парного турнира в Мадриде.
В первом круге они победили Екатерину Горгодзе из Грузии и Надежду Киченок из Украины со счетом 6:4, 4:6, 11:9. Игра продолжалась 1 час 44 минуты.
В следующем раунде Панова и Синьюнь сыграют с Габриэлой Дабровски из Канады и Джулианой Олмос из Мексики.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 575 560 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Хань Синьюнь/Александра Панова (Китай/Россия) — Екатерина Горгодзе/Надежда Киченок (Грузия/Украина) — 6:4, 4:6, 11:9
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