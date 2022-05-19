Панова и Никулеску вышли в финал парного турнира в Марокко
Российская теннисистка Александра Панова и Моника Никулеску из Румынии вышли в финал парного турнира в Марокко.
В полуфинале они победили Ингрид Гамарру Мартинс из Бразилии и Эмили Уэбли-Смит из Великобритании со счетом 6:2, 6:1. Игра продолжалась 1 час 5 минут.
В финале Панова и Никулеску сыграют с победительницами матча Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Екатерина Яшина/Марсела Сакариас (Россия/Мексика).
Рабат (Марокко)
Турнир WTA Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Моника Никулеску/Александра Панова (Румыния/Россия, 2) — Ингрид Гамарра Мартинс/Эмили Уэбли-Смит (Бразилия/Великобритания) — 6:2, 6:1
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