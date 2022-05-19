Панова и Никулеску вышли в финал парного турнира в Марокко

Российская теннисистка Александра Панова и Моника Никулеску из Румынии вышли в финал парного турнира в Марокко.

В полуфинале они победили Ингрид Гамарру Мартинс из Бразилии и Эмили Уэбли-Смит из Великобритании со счетом 6:2, 6:1. Игра продолжалась 1 час 5 минут.

В финале Панова и Никулеску сыграют с победительницами матча Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Екатерина Яшина/Марсела Сакариас (Россия/Мексика).

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Моника Никулеску/Александра Панова (Румыния/Россия, 2) — Ингрид Гамарра Мартинс/Эмили Уэбли-Смит (Бразилия/Великобритания) — 6:2, 6:1