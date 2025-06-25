Теннис
25 июня, 18:01

Панова вышла в полуфинал парного турнира в Бад-Хомбурге

Руслан Минаев

Россиянка Александра Панова и китаянка Хан Ю Гуо стали полуфиналистками парного турнира в Бад-Хомбурге.

В 1/4 финала теннисистки обыграли дуэт Надежда Киченок (Украина)/Николь Меличар (США) со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 12:10. Матч длился 1 час 53 минуты.

За выход в финал Панова и Гуо сыграют с парой Сюй Ифань (Китай)/Ян Чжаосюань (Китай).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Хан Ю Гуо/Александра Панова (Китай/Россия) — Надежда Киченок/Николь Меличар (Украина/США) — 4:6, 7:6 (7:2), 12:10

