Панова вышла в финал парного турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй стали финалистками парного турнира в Бад-Хомбурге.

В 1/2 финала теннисистки обыграли дуэт Сюй Ифань (Китай)/Ян Чжаосюань (Китай) со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 15 минут.

За трофей Панова и Го сыграют с парой Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия, 2).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Полуфинал

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) — 6:3, 6:4