Француженка Хлоэ Паке пробилась в полуфинал турнира в Страсбурге. В четвертьфинальном матче она обыграла австралийку Дарью Гаврилову – 6:3, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

В следующем круге Паке сыграет с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) - Марта Костюк (Украина).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хлоэ Паке (Франция) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:3, 7:6 (7:1)