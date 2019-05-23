Француженка Хлоэ Паке пробилась в полуфинал турнира в Страсбурге. В четвертьфинальном матче она обыграла австралийку Дарью Гаврилову – 6:3, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 45 минут.
В следующем круге Паке сыграет с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) - Марта Костюк (Украина).
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хлоэ Паке (Франция) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:3, 7:6 (7:1)
Дополнительная информация
Загрузка...