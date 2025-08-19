Полина Кудерметова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Кливленде

Россиянка Полина Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Кливленде.

Во втором круге 64-я ракетка мира уступила немке Еве Лис (60-я ракетка) со счетом 4:6, 3:6. Матч длился 1 час 24 минуты.

Лис за выход в полуфинал встретится с россиянкой Анастасией Захаровой.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ева Лис (Германия) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:4, 6:3