Полина Кудерметова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Кливленде
Россиянка Полина Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Кливленде.
Во втором круге 64-я ракетка мира уступила немке Еве Лис (60-я ракетка) со счетом 4:6, 3:6. Матч длился 1 час 24 минуты.
Лис за выход в полуфинал встретится с россиянкой Анастасией Захаровой.
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ева Лис (Германия) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:4, 6:3
Новости