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19 августа 2025, 23:20

Полина Кудерметова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Кливленде

Руслан Минаев

Россиянка Полина Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Кливленде.

Во втором круге 64-я ракетка мира уступила немке Еве Лис (60-я ракетка) со счетом 4:6, 3:6. Матч длился 1 час 24 минуты.

Лис за выход в полуфинал встретится с россиянкой Анастасией Захаровой.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ева Лис (Германия) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:4, 6:3

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Полина Кудерметова
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