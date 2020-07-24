Отмена итогового турнира принесет WTA убытки в размере 50 миллионов долларов

WTA по итогам 2020 года не получит прибыль в размере 50 миллионов долларов из-за отмены итогового турнира в Шэньчжэне, сообщает канадский ресурс Open Court. По информации источника, WTA Finals после переезда в Китай стал приносить туру порядка 40-50 процентов годового дохода, то есть около 50 000 000 долларов.

Напомним, что ранее были отменены все турниры ATP и WTA в Китае до конца 2020 года: ATP 500 в Ченду и Чжухае, ATP 500 в Пекине, «Мастерс» в Шанхае, WTA International в Наньчане и Гуанчжоу, «Премьеры» в Ухане, Пекине и Чжэнчжоу, а также Малый итоговый турнир WTA в Чжухае и Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне.