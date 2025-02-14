Остапенко: «Была уверена, что обыграю Свентек»

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала победу над полькой Игой Свентек (6:3, 6:1) в полуфинале турнира серии WTA 1000 в Дохе.

«Я была уверена, что обыграю ее. Потому что мы провели много матчей и я знаю, как играть против нее. Я больше концентрировалась на себе и довольна тем, как справилась со своими эмоциями на этой неделе», — сказала Остапенко после игры.

Счет личных встреч между теннисистками стал 5:0 в пользу Остапенко. В пяти очных матчах Свентек выиграла лишь два сета.

В финале Остапенко сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Аманда Анисимова (США).