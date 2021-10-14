Остапенко сыграет с Азаренко в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Латвийская теннисистка Елена Остапенко одержала победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она обыграла американку Шелби Роджерс — 6:4, 4:6, 6:3.

Следующей соперницей Остапенко будет Виктория Азаренко из Белоруссии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Остапенко (Латвия, 24) — Шелби Роджерс (США) — 6:4, 4:6, 6:3