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Остапенко сыграет с Азаренко в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

06:34
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко одержала победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она обыграла американку Шелби Роджерс — 6:4, 4:6, 6:3.

Следующей соперницей Остапенко будет Виктория Азаренко из Белоруссии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Остапенко (Латвия, 24) — Шелби Роджерс (США) — 6:4, 4:6, 6:3

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Евгений Козинов все материалы автора
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