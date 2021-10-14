Остапенко сыграет с Азаренко в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
06:34
Латвийская теннисистка Елена Остапенко одержала победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она обыграла американку Шелби Роджерс — 6:4, 4:6, 6:3.
Следующей соперницей Остапенко будет Виктория Азаренко из Белоруссии.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Остапенко (Латвия, 24) — Шелби Роджерс (США) — 6:4, 4:6, 6:3
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