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Остапенко сообщила о смерти отца

16:05
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко сообщила в своем Instagram о смерти своего отца — бывшего футболиста запорожского «Металлурга» Евгения Остапенко.

— Ты был рядом со мной с первого дня, — написала Остапенко. — К сожалению, жизнь забирает любимых людей... Ты осознаешь, чего не хватает больше всего, когда этого уже нет рядом. Так что не откладывайте на потом добрые слова и совместное времяпрепровождение, потому что нет ничего вечного. Ты навсегда останешься в моем сердце, папочка.

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