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Остапенко: «С самого первого дня в Штутгарте я была уверена, что смогу выиграть турнир»

Сергей Ярошенко
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18-я ракетка мира Елена Остапенко прокомментировала победу на турнире в Штутгарте (Германия).

«Честно говоря, я никому не рассказывала. Держала это в секрете, но с самого первого дня здесь я чувствовала себя очень уверенно. У меня было в хорошем смысле странное ощущение. Когда я приехала сюда, я чувствовала, что на этой неделе что-то должно произойти. Я была уверена, что смогу выиграть этот турнир», — цитирует теннисистку пресс-служба WTA.

В финале 27-летняя латвийка со счетом 6:4, 6:1 обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Она выиграла девятый турнир WTA в карьере и первый — с февраля 2024-го.

Теннис
Елена Остапенко
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