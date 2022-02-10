Остапенко обыграла Петкович во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге
Латвийская теннисистка Елена Остапенко победила немку Андреа Петкович (6:1, 6:2) в матче второго раунда турнира WTA в Санкт-Петербурге.
Игра продолжалась 58 минут. Следующей соперницей Остапенко станет белоруска Александра Соснович.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Остапенко (Латвия, 7) — Андреа Петкович (Германия) — 6:1, 6:2
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