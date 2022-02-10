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Сегодня, 19:53

Остапенко обыграла Петкович во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге

Евгений Петров
Корреспондент

Латвийская теннисистка Елена Остапенко победила немку Андреа Петкович (6:1, 6:2) в матче второго раунда турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Игра продолжалась 58 минут. Следующей соперницей Остапенко станет белоруска Александра Соснович.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия, 7) — Андреа Петкович (Германия) — 6:1, 6:2

Теннис
Андреа Петкович
Елена Остапенко
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