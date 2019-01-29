Остапенко обыграла Младенович и сыграет с Павлюченковой во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

Латвийка Елена Остапенко вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге. В матче второго раунда она переиграла француженку Кристину Младенович - 6:1, 0:6, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.
Во втором круге Остапенко встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Остапенко (Латвия, 6) - Кристина Младенович (Франция) - 6:1, 0:6, 6:0
Дополнительная информация
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2019/11/
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