Остапенко обыграла Крейчикову и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Теннисистка Елена Остапенко обыграла Барбору Крейчикову из Чехии в третьем круге турнира WTA 1000 в Дохе.

Матч продолжался 1 час 13 минут и завершился со счетом 6:3, 6:2.

Остапенко сделала два эйса и совершила две двойные ошибки. Крейчикова допустила семь двойных ошибок и сделала два эйса.

В четвертьфинале латышка сыграет с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) — Мэдисон Бренгл (США)

Остапенко занимает 13-е место в рейтинге ATP, Крейчикова находится на третьей позиции.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Остапенко (Латвия, 15) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — 6:3, 6:2