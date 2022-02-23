Остапенко обыграла Крейчикову и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
Теннисистка Елена Остапенко обыграла Барбору Крейчикову из Чехии в третьем круге турнира WTA 1000 в Дохе.
Матч продолжался 1 час 13 минут и завершился со счетом 6:3, 6:2.
Остапенко сделала два эйса и совершила две двойные ошибки. Крейчикова допустила семь двойных ошибок и сделала два эйса.
В четвертьфинале латышка сыграет с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) — Мэдисон Бренгл (США)
Остапенко занимает 13-е место в рейтинге ATP, Крейчикова находится на третьей позиции.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Елена Остапенко (Латвия, 15) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — 6:3, 6:2
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