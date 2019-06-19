Остапенко обыграла Конту во втором раунде турнира в Бирмингеме

Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла британку Джоанну Конту (6:3, 6:4) во втором раунде турнира WTA в Бирмингеме (Великборитания). Матч продолжался один час и 21 минуту.

В 1/4 финала Остапенко сыграет с победительницей пары Маргарита Гаспарян (Россия) - Петра Мартич (Хорватия).

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley Classic

Призовой фонд 941 163 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия) - Джоанна Конта (Великобритания, 7) - 6:3, 6:4

Барбора Стрыцова (Чехия) - Си Сувэй (Тайвань) - 7:6 (7:3), 6:3