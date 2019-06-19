Остапенко обыграла Конту во втором раунде турнира в Бирмингеме

Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла британку Джоанну Конту (6:3, 6:4) во втором раунде турнира WTA в Бирмингеме (Великборитания). Матч продолжался один час и 21 минуту.
В 1/4 финала Остапенко сыграет с победительницей пары Маргарита Гаспарян (Россия) - Петра Мартич (Хорватия).
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley Classic
Призовой фонд 941 163 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Остапенко (Латвия) - Джоанна Конта (Великобритания, 7) - 6:3, 6:4
Барбора Стрыцова (Чехия) - Си Сувэй (Тайвань) - 7:6 (7:3), 6:3
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