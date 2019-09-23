Остапенко объяснила, почему не смогла доиграть матч с Завацкой в Ташкенте. Ее подкосила адская боль в желудке
15:28
Чемпионка «Ролан Гаррос"-2017 Алена Остапенко объяснила, почему не смогла доиграть матч против украинки Катарины Завацкой в первом круге турнира в Ташкенте.
— Полный отстой, когда после матча у тебя такая сильная боль в желудке, что приходится ехать в больницу, — написала латвийская теннисистка в Instagram.
В обновленном рейтинге WTA Остапенко занимает 74-е место.
Из инстаграма Алены Остапенко pic.twitter.com/uYIWRHyj4Y— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 23, 2019