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Остапенко объяснила, почему не смогла доиграть матч с Завацкой в Ташкенте. Ее подкосила адская боль в желудке

15:28

Чемпионка «Ролан Гаррос"-2017 Алена Остапенко объяснила, почему не смогла доиграть матч против украинки Катарины Завацкой в первом круге турнира в Ташкенте.

— Полный отстой, когда после матча у тебя такая сильная боль в желудке, что приходится ехать в больницу, — написала латвийская теннисистка в Instagram.

В обновленном рейтинге WTA Остапенко занимает 74-е место.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tashkent/2019/

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