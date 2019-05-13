Остапенко – о встрече с Тотти: "Это большая честь для меня"

Латвийская теннисиста Елена Остапенко перед стартом турнира WTA в Риме посетила матч чемпионата Италии между "Ромой" и "Ювентусом"​.

После игры 21-летняя спортсменка встетилась с бывшим футболистом римского клуба Франческо Тотти. Итальянец вручил девушке футболку с 10-м номером.

– Это большая честь встретится с легендой "Ромы" и итальянского футбола – Франческо Тотти. Культовый игрок и спортивная легенда! Вау! И спасибо за подарок! – написала Остапенко в своем Инстаграме.

Открытый чемпионат Италии по теннису пройдет с 13 по 19 апреля.