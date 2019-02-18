Остапенко не смогла выйти во второй круг турнира в Дубае

Латвийка Елена Остапенко не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Дубае. В матче второго раунда она уступила американке Дженнифер Брэди - 4:6, 0:6. Поединок продолжался 1 час 15 минут.

В другом матче дня испанка Карла Суарес Наварро переиграла чешку Барбору Стрыцову - 6:1, 6:3.

Дубай (ОАЭ)



Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships



Призовой фонд 2 527 250 долларов



Открытые корты, хард



Одиночный разряд



Первый круг



Дженнифер Брэди (США, Q) - Елена Остапенко (Латвия) - 6:4, 6:0

Карла Суарес Наварро (Испания) - Барбора Стрыцова (Чехия) - 6:1, 6:3