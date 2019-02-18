Остапенко не смогла выйти во второй круг турнира в Дубае

Латвийка Елена Остапенко не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Дубае. В матче второго раунда она уступила американке Дженнифер Брэди - 4:6, 0:6. Поединок продолжался 1 час 15 минут.
В другом матче дня испанка Карла Суарес Наварро переиграла чешку Барбору Стрыцову - 6:1, 6:3.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дженнифер Брэди (США, Q) - Елена Остапенко (Латвия) - 6:4, 6:0
Карла Суарес Наварро (Испания) - Барбора Стрыцова (Чехия) - 6:1, 6:3
Дополнительная информация
Загрузка...