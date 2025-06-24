Остапенко и Радукану вышли во второй круг турнира в Истборне
Латвийка Елена Остапенко вышла во второй круг турнира в Истборне.
20-я ракетка мира победила британку Сонай Картал в первом круге со счетом 6:3, 7:6 (7:2).
Соперницей Остапенко станет Александра Эала (Филиппины, Q).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 389 000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Остапенко (Латвия, 3) — Сонай Картал (Великобритания) — 6:3, 7:6 (7:2)
Эмма Радукану (Великобритания, 7) — Энн Ли (США) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1
Даяна Ястремская (Украина) — Магда Линетт (Польша, 5) — 6:4, 4:2 отказ 2-го игрока
Новости