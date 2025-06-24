Теннис
24 июня, 20:33

Остапенко и Радукану вышли во второй круг турнира в Истборне

Руслан Минаев

Латвийка Елена Остапенко вышла во второй круг турнира в Истборне.

20-я ракетка мира победила британку Сонай Картал в первом круге со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Соперницей Остапенко станет Александра Эала (Филиппины, Q).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия, 3) — Сонай Картал (Великобритания) — 6:3, 7:6 (7:2)

Эмма Радукану (Великобритания, 7) — Энн Ли (США) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1

Даяна Ястремская (Украина) — Магда Линетт (Польша, 5) — 6:4, 4:2 отказ 2-го игрока

Даяна Ястремская
Елена Остапенко
Эмма Радукану
