Самсонова сыграет с Остапенко во втором круге турнира в Дохе
Представительница Латвии Елена Остапенко вышла во второй круг турнира в Дохе.
37-я ракетка мира в первом круге победила японку Аои Ито в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Матч длился 55 минут.
Следующей соперницей Остапенко станет россиянка Людмила Самсонова.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025
Призовой фонд 3 654 963 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Остапенко (Латвия) — Аои Ито (Япония, Q) — 6:2, 6:1
Юлия Путинцева (Казахстан) — Моюка Утидзима (Япония, Q) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3
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