Самсонова сыграет с Остапенко во втором круге турнира в Дохе

Представительница Латвии Елена Остапенко вышла во второй круг турнира в Дохе.

37-я ракетка мира в первом круге победила японку Аои Ито в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Матч длился 55 минут.

Следующей соперницей Остапенко станет россиянка Людмила Самсонова.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия) — Аои Ито (Япония, Q) — 6:2, 6:1

Юлия Путинцева (Казахстан) — Моюка Утидзима (Япония, Q) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3