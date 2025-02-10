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10 февраля 2025, 16:40

Самсонова сыграет с Остапенко во втором круге турнира в Дохе

Руслан Минаев

Представительница Латвии Елена Остапенко вышла во второй круг турнира в Дохе.

37-я ракетка мира в первом круге победила японку Аои Ито в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Матч длился 55 минут.

Следующей соперницей Остапенко станет россиянка Людмила Самсонова.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия) — Аои Ито (Япония, Q) — 6:2, 6:1

Юлия Путинцева (Казахстан) — Моюка Утидзима (Япония, Q) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3

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Теннис
Елена Остапенко
Людмила Самсонова
Юлия Путинцева
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