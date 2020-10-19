Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Остапенко и Звонарева победили Азаренко и Мухову в Остраве

18:45

Латвийка Елена Остапенко и россиянка Вера Звонарева вышли во второй круг турнра в Остраве. Дуэт в трех сетах победил Викторю Азаренко из Белоруссии и чешку Каролину Мухову.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020

Призовой фонд 528 500 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Елена Остапенко/Вера Звонарева (Латвия/Россия) — Виктория Азаренко/Каролина Мухова (Белоруссия/Чехия) — 1:6, 6:4, 10:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир