Остапенко и Звонарева победили Азаренко и Мухову в Остраве

Латвийка Елена Остапенко и россиянка Вера Звонарева вышли во второй круг турнра в Остраве. Дуэт в трех сетах победил Викторю Азаренко из Белоруссии и чешку Каролину Мухову.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020

Призовой фонд 528 500 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Елена Остапенко/Вера Звонарева (Латвия/Россия) — Виктория Азаренко/Каролина Мухова (Белоруссия/Чехия) — 1:6, 6:4, 10:4