Остапенко и Звонарева победили Азаренко и Мухову в Остраве
18:45
Латвийка Елена Остапенко и россиянка Вера Звонарева вышли во второй круг турнра в Остраве. Дуэт в трех сетах победил Викторю Азаренко из Белоруссии и чешку Каролину Мухову.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020
Призовой фонд 528 500 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Елена Остапенко/Вера Звонарева (Латвия/Россия) — Виктория Азаренко/Каролина Мухова (Белоруссия/Чехия) — 1:6, 6:4, 10:4
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...