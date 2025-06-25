Остапенко снялась с матча против Эалы во втором круге турнира в Истборне
Латвийка Елена Остапенко снялась с матча против Александры Эалы (Филиппины) во втором круге турнира в Истборне.
20-я ракетка мира отказалась от продолжения игры в третьем сете при счете 6:0, 2:6, 2:3. Матч длился 1 час 47 минут.
Эала вышла в 1/4 финала и сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания, WC).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 389 000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Александра Эала (Филиппины, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 3) — 0:6, 6:2, 3:2 (отказ Остапенко)
