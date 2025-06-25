Теннис
25 июня, 18:45

Остапенко снялась с матча против Эалы во втором круге турнира в Истборне

Руслан Минаев

Латвийка Елена Остапенко снялась с матча против Александры Эалы (Филиппины) во втором круге турнира в Истборне.

20-я ракетка мира отказалась от продолжения игры в третьем сете при счете 6:0, 2:6, 2:3. Матч длился 1 час 47 минут.

Эала вышла в 1/4 финала и сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания, WC).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Александра Эала (Филиппины, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 3) — 0:6, 6:2, 3:2 (отказ Остапенко)

