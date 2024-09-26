Осорио вышла во второй круг турнира в Пекине, где должна была сыграть против Павлюченковой
Колумбийская теннисистка Камила Осорио обыграла Айлу Томлянович из Австралии в первом круге турнира в Пекине —1:6, 6:3, 6:3.
Встреча спортсменок продолжалась 1 час 57 минут.
В следующем раунде Осорио должна была сыграть против россиянки Анастасии Павлюченковой, однако та снялась с турнира из-за дискомфорта в пояснице.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Камила Осорио (Колумбия) — Айла Томлянович (Австралия) — 1:6, 6:3, 6:3
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