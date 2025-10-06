Теннис
Сегодня, 07:54

Теннисистка Боузкова победила Осорио-Серрано в первом круге турнира в Ухане

Павел Лопатко

Чешская теннисистка Мария Боузкова в первом круге турнира в Ухане обыграла колумбийку Марию-Камилу Осорио-Серрано со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

27-летняя Боузкова выполнила 4 подачи навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейкпоинтов. На счету ее 23-летней соперницы 0 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 из 6 реализованных брейкпоинтов.

Во втором круге Боузкова встретится с Игой Швентек из Польши.

Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 654 963 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Мария Боузкова (Чехия) — Камила Осорио (Колумбия, WC) — 6:3, 6:4

