Осорио и Фернандес встретятся в финале турнира в Монтеррее

Колумбийская теннисистка Камила Осорио в полуфинале турнира в Монтеррее обыграла испанку Нурию Паррисас-Диас со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Колумбийка сделала 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.

В финале Осорио встретится с канадкой Лейлой Фернандес, которая обыграла Беатрис Хаддад Майя из Бразилии — 6:1, 6:4.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2022

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Камила Осорио (Колумбия, 5) — Нурия Паррисас-Диас (Испания, 6) — 6:4, 6:4

Лейла Фернандес (Канада, 2) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 6:1, 6:4