«Осаке нужен отбеливатель». Эта шутка вызвала в Японии скандал

Японский комедийный дуэт A Masso извинился перед теннисисткой Наоми Осакой. Ранее во время своего выступления они заявили, что спортсменке «нужен отбеливатель», так как она «слишком загорелая». Эти реплики вызвали большое возмущение в сети. Отметим, что отец Осаки является гаитянином, а мать — японкой

— Мы искренне извиняемся за то, что причинили дискомфорт этому человеку. Нам нужно было думать об этом, прежде чем делать высказывания, которые обидели столько людей. Больше такое не повторится, -приводит слова комиков Reuters.