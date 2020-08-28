Осака вышла в финал «Мастерса» в Цинциннати

Наоми Осака в двух сетах обыграла Элисе Бертенс (6:2, 7:6 (7:5)) и вышла в финал турнира в Цинциннати. Соперницей японки станет победительница матча Виктория Азаренко — Джоанна Конта.

До матча Осака объявила, что снимается с турнира в знак протеста. Японку возмутил инцидент в штате Висконсин, где полицейские стреляли в чернокожего Джейкоба Блэйка. Затем он изменила свое решение после консультации с WTA и оргкомитетом турнира.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 1 950 079 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Наоми Осака (Япония, 4, WC) — Элисе Мертенс (Бельгия, 14) — 6:2, 7:6 (7:5)