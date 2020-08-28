Осака вышла в финал «Мастерса» в Цинциннати
20:20
Наоми Осака в двух сетах обыграла Элисе Бертенс (6:2, 7:6 (7:5)) и вышла в финал турнира в Цинциннати. Соперницей японки станет победительница матча Виктория Азаренко — Джоанна Конта.
До матча Осака объявила, что снимается с турнира в знак протеста. Японку возмутил инцидент в штате Висконсин, где полицейские стреляли в чернокожего Джейкоба Блэйка. Затем он изменила свое решение после консультации с WTA и оргкомитетом турнира.
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 1 950 079 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Наоми Осака (Япония, 4, WC) — Элисе Мертенс (Бельгия, 14) — 6:2, 7:6 (7:5)