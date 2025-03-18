Осака победила украинку Стародубцеву в первом круге «тысячника» в Майами

Японка Наоми Осака прошла во второй круг турнира серии WTA 1000 в Майами.

61-я ракетка мира в первом круге победила украинку Юлию Стародубцеву со счетом 3:6, 6:4, 6:3. Во втором сете Осака уступала со счетом 2:4. Матч длился 2 часа 30 минут.

В следующем матче теннисистка сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Наоми Осака (Япония) — Юлия Стародубцева (Украина, Q) — 3:6, 6:4, 6:3

Ребекка Шрамкова (Словакия) — Лукреция Стефанини (Италия, Q) — 3:6, 6:1, 6:3

Сорана Кирстя (Румыния) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:3, 7:6 (7:5)

Лючия Бронцетти (Италия) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 6:4, 6:3

Виктория Томова (Болгария) — Кэтрин Макнелли (США) — 6:3, 2:6, 6:3

Алисия Паркс (США) — Варвара Грачева (Франция) — 3:6, 7:6 (7:0), 6:3

Катержина Синякова (Чехия) — Юань Юэ (Китай) — 6:2, 2:6, 7:6 (7:4)