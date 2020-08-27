Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Осака согласилась выступить в полуфинале турнира в Нью-Йорке. Она хотела отказаться в знак протеста против расизма

20:30

Десятая ракетка мира Наоми Осака согласилась выступить в полуфинале турнира в Нью-Йорке. Ранее она объявила, что снимается с турнира в знак протеста. Японку возмутил инцидент в штате Висконсин, где полицейские стреляли в чернокожего Джейкоба Блэйка.

Осака должна в полуфинале встретиться с Элизе Мертенс. По словам Осаки, она изменила свое решение после консультации с WTA и оргкомитетом турнира.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир