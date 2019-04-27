Первая ракетка мира, японка Наоми Осака снялась с турнира WTA в Штутгарте из-за травмы брюшной полости.
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, с которой должна была сыграть Осака в полуфинале, вышла в финал турнира, где встретится с победительницей пары Петра Квитова (Чехия) – Кики Бертенс (Голландия).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 820 977 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Анетт Контавейт (Эстония, 8) – Наоми Осака (Япония, 1) – 0:0 отказ 2-го игрока