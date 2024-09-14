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Осака рассталась с тренером Фиссеттом, под руководством которого выиграла два «Больших шлема»

Алина Савинова
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Японская теннисистка Наоми Осака объявила о расставании со своим тренером Вимом Фиссеттом.

«Четыре года, два «Шлема» и куча воспоминаний. Спасибо Виму за то, что он отличный тренер и еще более замечательный человек, желаю тебе всего наилучшего», — написала Осака в своих соцсетях.

Фиссетт тренировал Осаку с 2019 по 2022 год и возобновил с ней сотрудничество после того, как японка вернулась в тур в июле 2023-го, выйдя из декрета.

Под руководством бельгийского тренера Осака выиграла US Open-2020 и Открытый чемпионат Австралии-2021. На данный момент 26-летняя теннисистка занимает 75-е место в рейтинге WTA.

Теннис
Наоми Осака
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