Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Осака проиграла во втором круге турнира в Мадриде

14:50

Вторая ракетка мира Наоми Осака проиграла во втором круге турнира WTA в Мадриде (Испания).

Она уступила чешке Каролине Муховой — 6:4, 3:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 52 минуты.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Мухова (Чехия) — Наоми Осака (Япония, 2) — 6:4, 3:6, 6:1

Читайте также

«Невозможно найти даже один плюс. Полная катастрофа». Что пишут в Чехии о разгроме от сборной России на ЮЧМ-2021
Видео, снятое за минуты до поножовщины на вечеринке звезды "Пацанок"
Трехлетняя девочка умерла от кровотечения в детсаду Нижегородской области
Украинские националисты вышли на марш в годовщину трагедии в Одессе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд