Осака проиграла во втором круге турнира в Мадриде
14:50
Вторая ракетка мира Наоми Осака проиграла во втором круге турнира WTA в Мадриде (Испания).
Она уступила чешке Каролине Муховой — 6:4, 3:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 52 минуты.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Мухова (Чехия) — Наоми Осака (Япония, 2) — 6:4, 3:6, 6:1
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