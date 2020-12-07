Осака признана спортивной личностью года по версии Sports Illustrated

Теннисистка Наоми Осака получила звание «Спортивная личность года» по версии авторитетного издания Sports Illustrated.

Помимо нее за награду боролись Леброн Джеймс (баскетбол), Брианна Стюарт (баскетбол), Патрик Махоумс (американский футбол) и Лорен Тардифф (американский футбол).

В 2020 году Осака стала чемпионкой US Open, а также первой за 25 лет победительницей этого турнира, которой удалось отыграться после проигранного первого сета.?