Осака после поражения назвала Серену Уильямс величайшей теннисисткой мира

Японская теннисистка Наоми Осака сказала, что многому научилась на турнире в Торонто. Осака уступила в 1/4 финала Серене Уильямс, но, несмотря на это, вернется в лидеры рейтинга WTA.

"Я многому научилась за последние дни. Сыграла с величайшей теннисисткой мира, вернулась на первое место в рейтинге и, самое важное, снова начала улыбаться во время матчей. Я очень рада, честно. С нетерпением жду новых матчей и новых уроков. Спасибо, Торонто, увидимся в следующий раз", - написала Осака в Twitter.