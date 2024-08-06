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Осака: «Как только я ступила на хард, почувствовала себя трансформирующейся Сейлор Мун»

Алина Савинова
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Японская теннисистка Наоми Осака заявила, что очень рада возвращению на корты с хардовым покрытием.

«Как только я ступила на хард, почувствовала себя трансформирующейся Сейлор Мун», — приводит Tennis World USA слова Осаки.

Также спортсменка прокомментировала поражение на Олимпиаде в Париже. В первом круге турнира в одиночном разряде она уступила немке Ангелик Кербер (5:7, 3:6).

«Когда я была моложе, то определяла успех победами в турнирах, победами в матчах. Я определяла свою ценность во многом по тому, выиграла я или проиграла. Конечно, я была очень опустошена после поражения на Олимпиаде, но потом вернулась домой и увидела свою дочь, которая была просто счастлива. Она счастлива, что я ее мама, и это дало мне большую мотивацию», — добавила Осака.

Японка примет участие в турнире в Торонто, который пройдет с 6 по 12 августа. В стартовом матче Осака сыграет против Онс Жабер из Туниса.

Источник: Tennis World USA
Теннис
Наоми Осака
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