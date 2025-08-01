Осака победила Остапенко в третьем круге «тысячника» в Монреале
Японка Наоми Осака вышла в четвертый круг турнира серии WTA 1000 в Монреале.
49-я ракетка мира в третьем круге победила Елену Остапенко из Латвии со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 10 минут.
Осака за выход в 1/4 финала встретится с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Джессика Пегула (США).
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Наоми Осака (Япония) — Елена Остапенко (Латвия, 22) — 6:2, 6:4
Клара Таусон (Дания, 16) — Юлия Стародубцева (Украина) — 6:3, 6:0
Новости