Осака победила Остапенко в третьем круге «тысячника» в Монреале

Японка Наоми Осака вышла в четвертый круг турнира серии WTA 1000 в Монреале.

49-я ракетка мира в третьем круге победила Елену Остапенко из Латвии со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 10 минут.

Осака за выход в 1/4 финала встретится с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Джессика Пегула (США).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Наоми Осака (Япония) — Елена Остапенко (Латвия, 22) — 6:2, 6:4

Клара Таусон (Дания, 16) — Юлия Стародубцева (Украина) — 6:3, 6:0