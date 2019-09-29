Осака обыграла Пегулу в первом раунде турнира в Пекине
09:15
Японская теннисистка Наоми Осака обыграла американку Джессику Пегулу (6:3, 7:6) в первом раунде турнира WTA в Пекине (Китай). Матч продолжался один час и 33 минуты.
В следующем раунде японка сыграет с победительницей пары Жиль Тайхманн (Швейцария) — Андреа Петкович (Германия).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Наоми Осака (Япония, 4) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 7:6
Кристина Младенович (Франция) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:3, 6:2
Ван Яфань (Китай) — Ван Синьюй (Китай, WC) — 6:1, 6:2
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