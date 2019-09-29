Осака обыграла Пегулу в первом раунде турнира в Пекине

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла американку Джессику Пегулу (6:3, 7:6) в первом раунде турнира WTA в Пекине (Китай). Матч продолжался один час и 33 минуты.

В следующем раунде японка сыграет с победительницей пары Жиль Тайхманн (Швейцария) — Андреа Петкович (Германия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Наоми Осака (Япония, 4) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 7:6

Кристина Младенович (Франция) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:3, 6:2

Ван Яфань (Китай) — Ван Синьюй (Китай, WC) — 6:1, 6:2