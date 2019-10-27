Осака обыграла Квитову на старте Итогового турнира WTA
14:21
В стартовом матче группового этапа Итогового турнира WTA в Шэньчжене (Китай) японская теннисистка Наоми Осака обыграла чешку Петру Квитову (7:6, 4:6, 6:4).
Матч продолжался два часа и 40 минут. Японка на данный момент возглавляет Красную группу. Во втором матче первого игрового дня сыграют австралийка Эшли Барти и хорватка Белинда Бенчич.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Наоми Осака (Япония, 3) — Петра Квитова (Чехия, 6) — 7:6(7:1), 4:6, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...