Рейтинг WTA: Осака обошла Кенин, Серена Уильямс вернулась в первую десятку

Официальный сайт WTA 22 февраля обновил рейтинг лучших теннисисток в мире.

На первом месте продолжает оставаться австралийка Эшли Барти, у которой 9 186 очков после 18 сыгранных турниров. На второе место, выиграв Открытый чемпионат Австралии, поднялась японка Наоми Осака (7865 очков), на третье место опустилась румынка Симона Халеп (7 255 очков).

Самый большой прогресс среди лидеров удался американке Серене Уильямс после выхода в полуфинал Australian Оpen. 39-летняя спортсменка с 11-го места поднялась на седьмую строчку (4 915 очков).

На 11 позиций взлетела финалистка «мэйджора» Дженнифер Брэди, которая сейчас находится на 13-м месте (3 765 очков).

Лучшей среди россиянок является Екатерина Александрова (33-е место, 1900 очков). Сразу за ней расположилась Вероника Кудерметова с 1 800 очками. 38-е место по итогам недели у Светланы Кузнецовы, 40-й стала Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина после победы в Мельбурне поднялась на 57-е место. Также в первой сотне рейтинга Анна Блинкова (69-е место), Анастасия Потапова (88-е место) и Варвара Грачева (94-е место).