Осака не смогла выйти в финал турнира в Брисбене, но все равно довольна выступлением там

Четвертая ракетка мира Наоми Осака опубликовала в своем Twitter яркие фотографии с турнира в Брисбене.

— Люблю тебя, Брисбен, — написала Осака. — Увидимся в следующем году.

В полуфинале турнира в Брисбене Осака уступила его будущей победительнице Каролине Плишковой со счетом 7:6, 6:7, 2:6.