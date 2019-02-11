Осака лидирует в рейтинге WTA, Касаткина - 14-я, Шарапова - 27-я

В новой версии рейтинга WTA лидерство сохраняет японка Наоми Осака. Второе место занимает чешка Петра Квитова, третье - румынка Симона Халеп.
Лучшая среди россиянок Дарья Касаткина на 14-м месте. Мария Шарапова на 27-й позиции.
Рейтинг WTA
Версия от 11 февраля
1 (1). Наоми Осака (Япония) – 7030
2 (2). Петра Квитова (Чехия) – 5920
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 5582
4 (4). Слоан Стивенс (США) – 5307.
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5100
6 (6). Анжелик Кербер (Германия) – 4965
7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4940
8 (8). Кики Бертенс (Голландия) – 4845
9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565
10 (10). Каролин Возняцки (Дания) – 3467
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) – 3230
27 (27). Мария Шарапова (Россия) – 1717
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1565
65 (65). Екатерина Александрова (Россия) – 874
66 (66). Екатерина Макарова (Россия) – 864
74 (74). Евгения Родина (Россия) – 800
76 (76). Вера Звонарева (Россия) – 765
77 (77). Маргарита Гаспарян (Россия) – 757
87 (87). Анастасия Потапова (Россия) – 689
95 (95). Анна Блинкова (Россия) – 639
98 (98). Вероника Кудерметова (Россия) – 621
107 (107). Светлана Кузнецова (Россия) – 582
109 (109). Наталья Вихлянцева (Россия) – 548
114 (114). Ирина Хромачева (Россия) – 518
127 (128). Виталия Дьяченко (Россия) – 481
- Светлана Кузнецова
- Вера Звонарева
- Мария Шарапова
- Анастасия Павлюченкова
- Петра Квитова
- Виталия Дьяченко
- Екатерина Макарова
- Ирина Хромачева
- Симона Халеп
- Евгения Родина
- Маргарита Гаспарян
- Дарья Касаткина
- Наталья Вихлянцева
- Екатерина Александрова
- Анастасия Потапова (теннис)
- Вероника Кудерметова
- Анна Блинкова
- Наоми Осака