Осака и Винус Уильмс вышли в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Японска теннисистка Наоми Осака в третьем круге турнира WTA в третьем круге обыграла американку Дэниэлл Коллинз - 6:4, 6:2. Первая ракетка мира в следующем раунде встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая ранее победила россиянку Екатерину Александрову.

Также в четвертый круг вышли Винус Уильямс (США) и Мона Бартель (Германия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мона Бартель (Германия) - Юлия Гергес (Германия, 15) - 7:5, 1:6, 6:4

Винус Уильямс (США) - Кристина Макхэйл (США, Q) - 6:2, 7:5

Наоми Осака (Япония, 1) - Дэниэлл Коллинз (США, 25) - 6:4, 6:2