Осака и Халеп не смогли выйти в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Японка Наоми Осака и румынка Симона Халеп потерпели поражение в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Американка Винус Уильямс обыграла немку Мону Бартель, чешка Каролина Плишкова одолела эстонку Анетт Контавейт, а украинка Элина Свитолина одолела австралийку Эшли Барти.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 23) - Наоми Осака (Япония, 1) - 6:3, 6:1
Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Анетт Контавейт (Эстония, 21) - 7:6 (7:0), 4:6, 6:2
Винус Уильямс (США) - Мона Бартель (Германия) - 6:4, 6:4
Элина Свитолина (Украина, 6) - Эшли Барти (Австралия, 12) - 7:6 (10:8), 5:7, 6:4
Маркета Вондроушова (Чехия) - Симона Халеп (Румыния, 2) - 6:2, 3:6, 6:2