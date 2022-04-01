Осака: «Горжусь собой, что удалось дойти до финала турнира в Майами»

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась впечатлениями от выхода в финал турнира в Майами.

«Я очень счастлива и благодарна. Увидимся теперь в субботу на финале. Я очень горда собой, что мне удалось дойти до финала, несмотря на все трудности. Лучше я буду самой собой, чем кем-либо другим. Разговор с психологом мне очень помог. Специалист помог мне увидеть вещи под другим углом. Мне это точно помогло, я никогда не осознавала необходимость в такой помощи. Мне всегда нравилось все делать самой, не перекладывать свои проблемы на других», — приводит слова Осаки Sports Illustrated.

24-летняя японка в полуфинале обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счетом 4:6, 6:3, 6:4. В финале Осака встретится с Игой Свентек из Польши.